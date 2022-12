Ansia per i regali di Natale troppo voluminosi? La soluzione arriva dalla Ford Explorer. È dedicata in particolare al mercato europeo la versione ibrida plug-in dell’Explorer, il suv full size di Ford a 7 posti. Explorer Plug-in Hybrid coniuga il potente motore a benzina Ford EcoBoost V6 3,0 litri con un’avanzata tecnologia elettrica. Insieme, garantiscono prestazioni eccezionali e una coppia pressoché istantanea, abbinata a una maggiore sicurezza per i viaggi a lunga percorrenza. Le batterie dell’Explorer Phev possono essere facilmente caricate a casa con una normale presa elettrica, un caricabatterie dedicato o presso una stazione di ricarica pubblica. L’utilizzo della modalità solo elettrica regala un’esperienza di guida all’insegna del silenzio e della fluidità. Il sistema di trazione integrale intelligente è progettato per consentire di affrontare pressoché qualsiasi avventura. Con sette modalità di guida facilmente selezionabili, può gestire facilmente una grande varietà di condizioni e fondi stradali. Inoltre, la capacità di traino di 2.500 kg cui si aggiunge la potente coppia del propulsore ibrido, permette di trainare e trasportare barche, rimorchi e attrezzature per dare libero sfogo alle proprie passioni. Nello specifico la versione selezionata è la Ford Explorer 3.0 phev Platinum, lunga 505 cm, larga 200 cm, alta 178 cm con un bagagliaio da 1.137 a 2.274 litri. Nella versione 3.0 phev Platinum costa 89.750 euro con motorizzazione ibrida benzina di 2.956 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 336 kW/457 cavalli ed una coppia massima di 825 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 70 litri. Le emissioni di CO2 sono di 71 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 230 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.466 chilogrammi.

Per saperne di più clicca sul listino

8/17 10/17 Menu