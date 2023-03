Ford Explorer, l’iconico suv rinasce elettrico sulla piattforma Volkswagen

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riporta in auge un nome importante per Ford: Explorer, ma il nuovo modello è anche il primo di una nuova era elettrica grazie all’utilizzo di una piattaforma per e-car di origine Volkswagen, cioè la nota architettura Meb che dà vita modelli a ioni di litio del gruppo tedesco e ora è alla base del nuovo suv della casa americana.

Explorer è il suo secondo suv elettrico Ford dopo la Mustang Mach-E e il primo modello full-electric che nasce in Europa. Il capostipite di questa nuova gamma è uno dei due annunciati modelli sviluppati sull'architettura Meb fornita, infatt, dalla collaborazione tecnica con il gruppo Volkswagen, inaugura la totale riconversione del polo industriale Ford di Colonia, in Germania, e porta al debutto nuove tecnologie per la connettività e per la guida semi-assistita di livello 3.



Ford Explorer, linea grintosa e taglia media

Il nuovo suv a batteria riprende il nome da quello americano che ha una personalità che consente anche di affrontare l vero fuoristrada, che promette di potere fare anche quello di passaporto europeo. Anche se la Ford non svela ancora tutti i suoi numeri, tra i pochi che rilascia ci sono la lunghezza di 4,47 metri e l'altezza di 1,63 metri. Quindi, l'Explorer Bev a livello di dimensioni si pone tra la Puma e la Kuga. La linea dell'Explorer rientra fra quelle dei suv classic e le consente di prendere le distanze dal crossover elettrico in formato coupé basato anch'esso sulla piattaforma Meb che arriverà il prossimo anno. Stilisticamente l'aspetto dell'Explorer è definito dall'intreccio fra tratti muscolosi e tesi, da una coda a sviluppo molto verticale solvata da nervature e da un frontale in cui campeggia uno scudo sigillato al posto della tradizionale mascherina grigliata.

Ford Explorer, all’interno la digitalizzazione premia confort e funzionalità

Sotto le vesti l'Explorer ospita cinque persone offrendo nel contempo un bagagliaio da 470 litri, ha un abitacolo arredato con un design molto moderno in cui spiccano i sedili anteriori sportivi e che propone tante soluzioni che avvantaggiano la funzionalità e la gradevolezza della vita a bordo. A queste caratteristiche concorre in larga misura il sistema di infotainment Sync Move 2 che può mantenere connessi tutti i passeggeri ha un touchscreen mobile da 15”, che può scorrere su e giù per porsi in pieno nel campo visivo guidatore e che nasconde un vano per riporre lontani da occhi indiscreti oggetti di valore. Un altro scomparto per due smartphone di grandi dimensioni ospita un caricabatterie wireless per i device, mentre un grande vano portaoggetti tra i sedili anteriori può contenere un lap top da 15”. Il Syc Move 2 offre anche l'assistente vocale, permette gli aggiornamenti software Ota e integra la compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay. Inoltre, il sistema hi-fi utilizza una soundbar per diffondere in maniera ottimale il suono verso tutti i passeggeri.

L'equipaggiamento di serie dell'Explorer include sedili anteriori e volante riscaldati oltre alla funzione massaggio per quello del conducente e sistema di apertura hands free per portiere e portellone.

Ford Explorer, la radiografia

Come anticipato l'Explorer è uno dei due modelli che la Ford realizza sulla piattaforma Meb della Volkswagen che, tra l'latro, saranno anche gli unici poiché l'Ovale Blu secondo attendibili rumors sta realizzando due nuove architetture elettriche globali: una destinata a vetture e modelli a ruote alte e l'altra ai mezzi commerciali e ai loro affini. Pur non svelando ancora nulla per quello che concerne i powertrain, non è azzardato prevedere che l'Explorer adotterà quelli che spingono le Volkswagne Id.4. Quindi, l'offerta dovrebbe originare alcune versioni monomotore a trazione posteriore e una a trazione integrale con potenze comprese tra 170 e 299 cavalli, alimentati da batterie con capacità che spaziano da 52 a 82 kWh. Per quanto riguarda la ricarica la Ford al momento annuncia che potrà essere fatta da 0 all'80% in 25 minuti da impianti in corrente continua e che entro il 2024 sarà disponibile in Europa un ecosistema formato da 500mila centraline.

Ford Explorer, nascerà in estate a Colonia

Il primo suv europeo della divisione Ford Model-e sarà prodotto in Germania a partire da dicembre quando sarà ultimata la riconversione dello stabilimento di Colonia, dalle cui linee oggi esce la Fiesta che, peró, da giugno andrà in pensione. L'impianto in pratica è una mega gigafactory battezzata Ford Cologne Electrification Center ed è il pilone portante della transizione verso la mobilità elettrica del brand. Da Colonia non usciranno solo moltissimi modelli a batteria ai quali si affiancheranno quelli prodotti a Craiova in Romania, dove sarà prodotta la Puma elettrica, che saranno gli unici che la Ford venderà in Europa entro il 2030 ma a partire dal 2024 anche batterie di nuova generazione.