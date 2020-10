Ford Explorer plug-in hybrid, come va il nuovo maxi suv americano Oltre 45 km in elettrico puro, 457 cavalli di potenza e uno spazio ai vertici della categoria di Simonluca Pini

Ford Explorer plug-in hybrid, il maxi suv che viaggia anche in elettrico

Oltre 45 km in elettrico puro, 457 cavalli di potenza e uno spazio ai vertici della categoria

3' di lettura

Il nuovo Ford Explorer arriva in Italia inaugurando una nuova nicchia di mercato, ovvero quella dei maxi suv plug-in hybrid premium con una potenza da supercar e uno spazio da veicolo commerciale. Sono infatti 457 i cavalli a disposizione, garantiti dall'abbinata tra la motorizzazione 3.0 V6 EcoBoost da 347 cv e l'unità elettrica, mentre la coppia massima raggiunge i 845 Nm di coppia. Tutto questo però abbinato alla possibilità di viaggiare in modalità completamente elettrica per 42 chilometri, con omologazione Wltp, affrontare percorsi impervi grazie alle quattro ruote motrici o trainare rimorchi fino a 2.500 kg.



Ford Explorer 2020, dimensioni

Lo stile e le dimensioni del nuovo Ford Explorer Plug-in Hybrid non passeranno inosservate sulle strade italiane, visto l'imponente frontale o la lunghezza di oltre 5 metri con una larghezza che raggiunge i 2285 mm a specchietti aperti. L'altezza è pari a 1783 mmm e il passo a 3025 mm, mentre sui numeri utili in offroad l'angolo di attacco è di 20.2 gradi e quello di uscita a 21°.



Interni Ford Explorer

Salendo a bordo del nuovo Ford Explorer troviamo interni che puntano su tecnologia e dotazioni full optional in grado di infastidire la concorrenza premium. A centro plancia spicca il grande schermo da 10.1 pollici a sviluppo verticale da dove gestire il sistema d'infotainment Ford Sync3 dotato di connettività Apple CarPlay, Android Auto e con modem integrato Ford Pass Connect per connettere fino a 10 dispositivi. Davanti al guidatore arriva il pannello strumenti digitale da 12.3” personalizzabile e dalle diverse grafiche in base alla modalità di guida selezionata (normale, Eco, Sport, Sterrato, Neve/sabbia, Trail e Traino) e il suono di qualità è garantito dall'impianto B&O con 14 altoparlanti e 1000 watt di potenza.



Ford Explorer, capacità di carico

La capacità di carico del nuovo Ford Explorer promette di assecondare le esigenze delle famiglie numerose o di chi pratica sport con attrezzature ingombranti. Partendo dalla configurazione sette posti il baule assicura uno spazio da 240 litri (al livello del vano di carico) a 330 litri arrivando al tetto. Viaggiando in cinque persone a bordo si potranno invece caricare 635 litri con la cappelliera chiusa o addirittura 1135 litri al tetto. Abbattendo tutti i sedili tranne la prima fila, utilizzando il comodo sistema Easy Fold Seat, la capacità di carico del Ford Explorer raggiunge i 2274 litri. A questo dato si aggiungono i 123 litri garantiti dai 12 portabicchieri presenti a bordo.



Ford Explorer EV e guida autonoma

Il nuovo Ford Explorer permette diverse modalità di marcia in versione ibrida. Si inizia con Ev Auto, dove la vettura gestisce la trazione nell'ottica della massima efficienza; Ev Adesso, con il 100% di trazione elettrica fino allo scaricamento delle batterie; Ev Dopo, per preservare la carica; Carica Ev, per ricaricare la batteria in marcia. Passando alla trazione è presente un sistema All Wheel Drive a trazione integrale mentre il cambio è automatico a 10 rapporti. Promosso a pieni voti anche sul fronte dell'assistenza di guida, con un pacchetto di dispositivi Adas che assicurano il secondo livello (su cinque) di guida autonoma e introducono dotazioni come il Revenge Brake Assist che evita di sbattere durante la retromarcia.