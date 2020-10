Ford Explorer, tempi di ricarica

Il motore elettrico consente all'Explorer di muoversi “a emissioni zero” e il conducente può scegliere come sfruttare al meglio l'autonomia delle batterie, scegliendo tra le modalità partendo da Ev Auto, dove la vettura gestisce la trazione nell'ottica della massima efficienza; Ev Adesso, con il 100% di trazione elettrica fino allo scaricamento delle batterie; Ev Dopo, per preservare la carica; Carica Ev, per ricaricare la batteria in marcia. Quando le batterie scendono al livello minimo di carica, l'Explorer si pone automaticamente in modalità EV Auto, combinando la potenza del motore a benzina con quella del motore elettrico, usando l'energia recuperata e ottimizzando così i consumi. Per caricare completamente la batteria da una fonte di alimentazione esterna a 230 volt occorrono meno di 5 ore e 50 minuti, mentre, tramite il Ford Connected Wallbox o presso una stazione di ricarica pubblica, sono necessarie meno di 4 ore e 20 minuti.