Ford F-150, la nuova generazione del veicolo più venduto negli Usa si converte all'ibrido e diventerà elettrico La 14.esima generazione del pick-up più venduto negli Usa e nel mondo sarà in vendita in autunno. Stile rivisto e interni più hitech a cui si aggiungono inediti sistemi di assistenza alla guida. Il prossimo step è la versione 100% elettrica di Corrado Canali

Una evoluzione in attesa della rivoluzione elettrica. Ford ha presentato il nuovo F-150, il modello più venduto negli Usa e nel resto del mondo fra i veicoli col cassone che oggi porta al debutto una serie di importanti aggiornamenti. A cominciare dall'aspetto esterno che pure non è radicalmente diverso dal modello che sostituisce. Delle nuove luci Led contribuiscono a garantire al modello Ford una inedita firma luminosa. I doppi elementi mettono sempre più in risalto l'altezza e la larghezza del frontale, incorniciando la grande mascherina oltre ad essere abbinati a gruppi ottici ridisegnati, nonché a sviluppo verticale. Ci sono anche dei parafanghi anteriori più alti e dei cerchi e dei pneumatici di diametro maggiore che riempiono meglio gli ampi archi ruota del pick-up. Il nuovo F-150, inoltre, è proposto in 11 diverse opzioni per la griglia anteriore che è l'elemento più identificativo del modello.



Interni rivoluzionati all'insegna della connettività.

Più significative le novità all'interno. Un gruppo di indicatori digitali da 4 pollici è fornito di serie insieme agli indicatori analogici, mentre i modelli XL e XLT propongono un nuovo display di infotainment touchscreen da 8 pollici. Le serie più complete e dunque più costose XLT supportano un display infotainment da 12 pollici. Il quadro strumenti digitale è disponibile anche in configurazioni da 8 pollici e 12,3 pollici. Il nuovo F-150 è poi attrezzato per disporre di aggiornamenti over-the-air che dureranno per tutta la vita del veicolo. Il software di infotainment SYNC 4 di Ford è fornito di serie oltre che in grado di supportare i sistemi Apple CarPlay, Android Auto e SYNC AppLink con app come Waze e Ford + Alexa. In aggiunta sono disponibili dei sedili nella parte dietro che possono essere ripiegati di quasi 180 gradi e con in aggiunta il supporto per la schiena che ruota per il massimo confort a bordo.

Una nuova esperienza sono a bordo per gli occupanti

L'F-150 model year 2021 punta ad offrire agli occupanti un'inedita esperienza sonora a bordo grazie a due sistemi audio disponibili in opzione. Il primo è un B&O Sound System con 8 altoparlanti Bang & Olufsen mentre il secondo è un B&O Sound System a 18 altoparlanti sempre Bang & Olufsen, ma con radio HD. Inoltre è previsto un pacchetto di nuove tecnologie per l'assistenza alla guida, come la pre-collisione con tanto di frenata di emergenza automatica oltre che di rilevamento dei pedoni, una telecamera per la retromarcia con dispositivo di aggancio dinamico, fari abbaglianti automatici e fari di accensione e di spegnimento automatici. Si aggiunge poi anche l'Active Driver Assist che consente una guida in automatico o quasi su oltre 100.000 miglia di autostrade in Nord America in tutti i 50 stati degli Stati Uniti, ma anche in Canada.

Nuovo motore ibrido in attesa dell'elettrico nel 2022

L'unico propulsore anticipato al momento della presentazione da Ford è il V6 di 3.500 cc full-hybrid PowerBoost che sarà offerto per ogni livello di allestimento del F-150, dall'XL di base fino al livello Limited. L'unità motrice abbina l'EcoBoost di Ford ad un cambio automatico SelectShift da 10 rapporti che funziona a fianco di un motore elettrico da 47 cv che è integrato nella trasmissione. La frenata rigenerativa è offerta come parte integrante del gruppo propulsore e servirà a ricaricare la batteria agli ioni di litio da 1,5 kWh. Si andrà ad affiancare alle tradizionali versioni con motori a 6 e 8 cilindri a benzina offerti anche con la trazione integrale. Mentre il 2022 sarà l'anno dell'attesa 100% elettrica, destinata a fronteggiare la concorrenza a batteria in arrivo per allora e rappresentata dai pick-up elettrici di Rinvian e di Tesla, ma non solo. Sarà completata così l'elettrificazione del modello simbolo di Ford.