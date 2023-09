Ford F-150 si rinnova: il pickup diventa più tecnologico inedite

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ford F-150 cambia stile, sia pure senza rivoluzioni, ma si concentra su nuovi dettagli come il portellone posteriore o gli interni a cui si aggiungono delle inedite funzioni tecnologiche. Il frontale del nuovo F-150 è diverso a seconda delle varianti, con una fanaleria ridisegnata, delle strisce a Led e scendendo in basso un diverso design del paraurti. Nella parte posteriore c'è la novità più importante: il Pro Access, la risposta ai concorrenti di Ram, Chevrolet e GMC.

La chicca del nuovo portellone Pro Access

Di base ci sono tre diversi vani portaoggetti. Il primo è abbastanza basso da poter essere aperto anche in presenza di un rimorchio. Inoltre Ford introduce un nuovo box portaoggetti dietro alla ruota del passeggero. I contenitori sono disponibili standard per tutte le varianti, ma il portellone Pro Access non lo è, visto che si tratta di una dotazione aggiuntiva che costa 1.620 dollari, standard in quelle più complete. Non è però disponibile sui livelli F-150 XL, STX e XLT.

Le novità introdotte nella gamma motori

Ford ha eliminato dalla gamma il motore base V6 aspirato da 3.300 cc sostituito dall'EcoBoost V6 da 2.700 cc e 325 cv. Resta, invece, disponibile il V8 di 5.000 cc e l'altro EcoBoost V6 da 3.500 cc oltre al propulsore ibrido. Per la versione Raptor, invece, Ford conferma la disponibilità del V8 sovralimentato di 5.200 cc ma con un incremento di potenza fino a 700 cv. Altri dettagli tecnici saranno svelati prima del lancio a fine del 2023 o al più tardi all'inizio dell'anno prossimo.

Tanta tecnologia in più per il nuovo F-150

Innanzitutto per la prima volta il truck di Ford dispone in opzione del head-up display a cui si aggiunge standard un touchscreen da 12 pollici che include 10 sistemi di assistenza alla guida tutti di serie. Il Sync 4 è sempre il sistema operativo e il BlueCruise in versione 1.2 è disponibile con il cambio di corsia a mani libere e una funzionalità di mantenimento della corsia migliorata. Le telecamere esterne ora mostrano due viste contemporaneamente sullo schermo centrale.

Introdotto anche un nuovo antifurto intelligente

Ford Stolen Vehicle Services è il nuovo antifurto scaricabile dall’app Ford che può avvisare il proprietario di possibili attività illecite e contattare le autorità entro 30 secondi. Viene inoltre offerto il sistema di avviso in uscita della presenza di veicoli o pedoni in avvicinamento, molto utile nelle manovre. Come succede per la maggior parte degli aggiornamenti, anche per il Ford F-150 model year 2024 sono anche disponibili dei nuovi colori e dei diversi cerchi per le ruote.