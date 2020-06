Ford Fiesta, citycar mild hybrid da 125 cv

E' il primo allestimento elettrificato nella storia del modello. Al tre cilindri di 1.000 cc turbo da 125 CV con cambio manuale a 6 marce, viene ora abbinato un sistema mild hybrid a 48 Volt capace di erogare fino a 20 Nm aggiuntivi di coppia. I consumi sono migliorare in un range compreso tra il 5% e 10% rispetto alle varianti di pari potenza a motore termico. Inoltre, il propulsore adotta una turbina più grande e tarature specifiche per sfruttare al meglio la maggiore coppia offerta ai bassi regimi. La Fiesta mild hybrid è in vendita a prezzi da 19.550 euro mentre la variante Active costa 22.150 euro