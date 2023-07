Ford, la Fiesta è finita: il 7 luglio termina la produzione a Colonia della famosa utilitaria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ford Motor Company ha annunciato ad ottobre dell'anno scorso che la Fiesta, uno dei suoi modelli più longevi e popolari in Europa, sarebbe uscita di produzione nell’estate del 2023. Quel momento è arrivato e l’ultima Fiesta uscirà dalla catena di montaggio dello stabilimento di Colonia il 7 luglio. Il brand americano sta fermando la Fiesta per fare spazio al suv elettrico Explorer che sarà prodotto nel nuovo Centro per elettriche di Colonia, inaugurato il 12 giugno.

Per la location di Colonia l'investimento è di 2 miliardi di dollari

Il Centro EV di Colonia che è la prima fabbrica Ford a emissioni zero, dovrebbe iniziare la produzione del suv elettrico Explorer quest’anno supportato da un investimento di 2 miliardi di dollari. Prodotto sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen per i veicoli elettrici, il suv è di medie dimensioni oltre che in sintonia con gli standard europei e diventerà la prima autovettura completamente elettrica di Ford prodotta nel Vecchio Continente. Altre ancora ne seguiranno.

Il prezzo stimato dell'Explorer sarà inferiore ai 45.000 euro

Ford non ha ancora rivelato i dettagli del gruppo propulsore, ma ha affermato che l’Explorer EV offrirà propulsori elettrici a batteria reattivi e raffinati a trazione posteriore e a trazione integrale che offriranno tempi di ricarica rapida dal 10% all’80% come un minimo di 25 minuti. La casa automobilistica americana ha ufficiosamente svelato che punterà per l'Explorer a un prezzo di partenza inferiore ai 45.000 euro quando gli ordini su apriranno in Europa entro fine anno.

Nuove e-car basate sulla piattaforma MEB del gruppo Vw

L’Explorer elettrico sarà uno dei nove veicoli completamente elettrici che Ford prevede di introdurre in Europa entro il 2024, compreso un secondo modello crossover sportivo sempre basato sulla piattaforma MEB che entrerà in produzione a Colonia a partire dalla metà del 2024 e anche la Puma EV che, invece, sarà prodotta nella fabbrica di Craiova, in Romania sempre nel corso del 2024 insieme ai piccoli furgoni elettrici E-Transit Courier ed E-Tourneo Courier.

Obiettivo 600 mila veicoli elettrici all’anno entro il 2026

Ford ha come obiettivo di vendere complessivamente 600.000 veicoli elettrici all’anno in Europa una volta a regime la produzione di tutti i nove veicoli elettrici realizzati dalla divisione Model e cioè entro il 2026. A partire, invece, dal 2030 Ford ha in programma di commercializzare nel Vecchio Continente soltanto veicoli elettrici. Con sette generazioni prodotte dal 1976 fino allo stop annunciato per quest'anno la Fiesta è entrata a pieno titolo nella storia del brand Ford.