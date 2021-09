Ford Fiesta ibrida

Fiesta è più lunga di sette cm rispetto alla serie precedente, superando così i quattro metri ed offre la gamma più articolata nei suoi gloriosi 40 anni di storia. Si può infatti scegliere tra le versioni sportive ST-Line, le eleganti Vignale, le tecnologicamente ricche Titanium o le nuove Active, ancora più spaziose internamente. La gamma è composta da motorizzazioni benzina, Diesel e ibride, ma anche bi-fuel benzina/Gpl. Fiesta è oggi ancora più sicura grazie a nuovi sistemi di sicurezza basati su sensori in grado di vedere fino a 130 metri di distanza, due telecamere, tre radar e 12 sensori ad ultrasuoni. Spiccano inoltre Traffic Sign Recognition, Auto High Beam (gestione automatica degli abbaglianti), Driver Alert e Lane Keeping Aid. Nel dettaglio la Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid Start&Stop man. È lunga 404 cm, larga 174 cm, alta 147 cm con un bagagliaio da 303 a 984 litri. Nella versione 1.0 EcoBoost Hybrid Start&Stop man. 6 Connect costa 19.550 € con motore a ibrida benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 92 kW/125 cavalli ed una coppia massima di 210 Nm a 1.400 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 42 litri. Le emissioni di CO2 sono di 93 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 191 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.163 kg.

