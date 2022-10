Ford Fiesta: il momento dell'addio alla produzione è (forse) vicino

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'ondata della trasizione all'eletrico ha investito anche i modelli più storici e iconici dei marchio: la volta di Ford Fiesta che, secondo alcuni rumors che al momento non sono stati smentiti, la piccola dell'Ovale Blu sarebbe in dirittura d'arrivo. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.



La virata verso i suv e l'elettrico



La piccola di casa Ford ha conquistato oltre 16 milioni di clienti nei 47 anni di storia susseguita da ben sette generazioni. Ma ora il mercato europeo sta virando verso due trend: l'elettrificazione, che richiede impianti produttivi, tecnologie e l'investimento di importanti somme di denaro; e i suv, carrozzeria sempre più apprezzata nel mercato europeo. Infatti, nella gamma Ford sono presenti numerosi modelli a ruote alte, non ultima Puma che proprio con Fiesta condivide la meccanica. Ma, ciò che ancora manca, è un modello elettrico.



Loading...

La concorrenza spinge sull'elettrico



La gamma Ford non comprende modelli 100% alla spina ma si ferma ad alcune versioni Mild Hybrid. Dato in controtendenza rispetto alla concorrenza, che vede Peugeot 208 scalare le classifiche europee insieme a Opel Corsa-e, Toyota Yaris e Renault Clio. Non da ultimo, ricordiamo la strategia neo retrò di Renault, guidata dall'italiano Luca De Meo, che ripropone in chiave moderna alcuni miti del passato: R4 e R5, modelli che saranno prodotti in Europa. R4 e R5 indicano chiaramente che il marchio della Losanga vuole aggredire il segmento delle Bev di segmento B, cercando di andare controtendenza e riportare in auge questa carrozzeria.



Ford e i piani per l'elettrico



Il marchio americano dell'Ovale Blu sta lavorando per colmare il gap verso i concorrenti in materia di elettrico. Per farlo, il polo di Colonia (dove viene realizzata la Fiesta) sarà la location per produrre un'auto elettrica basata sulla piattaforma Meb del gruppo Volkswagen. Questo nuovo modello dovrebbe essere in vendita dal 2023, proprio quanto Fiesta dovrebbe uscire di produzione.



Le altre icone che dicono addio



Il presunto addio alla produzione di Ford Fiesta non è l'unico tra i modelli che hanno fatto storia. Infatti, ricordiamo che Volkswagen ha ritirato la New Beetle dicendo che sarebbe tornata in produzione in veste 100% elettrica ma di cui, ancora, non si è parlato.