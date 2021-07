Ford Focus 2.116 unità

La nuova Focus è la prima Ford costruita sulla base della nuova architettura globale C2, progettata per ottimizzare la reattività dell’auto in caso di collisione, offrire maggiore spazio internamente senza influire sulle dimensioni esterne e migliorare l’aerodinamica per ridurre i consumi. Il design degli esterni è più dinamico, con sbalzi posteriori ridotti e gruppi ottici divisi in due, per consentire una più ampia apertura del bagagliaio. Oltre a numerose tecnologie votate alla sicurezza in marcia (disponibili a seconda degli allestimenti) come l’Adaptive Cruise Control con Stop&Go, lo Speed Sign Recognition e il Lane Centering, la nuova Focus è la prima Ford in Europa a offrire il display Head-Up. La connettività a bordo è garantita dal modem integrato FordPass Connect e dal sistema Sync 3 con touchscreen da 8”. Completamente rinnovati i motori a benzina EcoBoost 1.0 e 1.5 litri tre cilindri e diesel 1.5 e 2.0 litri EcoBlue che, abbinati alla nuova trasmissione automatica a 8 rapporti, garantiscono consumi ridotti del 10% rispetto alla generazione precedente.

Nel dettaglio la Ford Focus Wagon 2.0 EcoBlue Automatico Active Co-Pilot è lunga 467 cm, larga 183 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 608 a 1.653 litri. Nella versione 2.0 EcoBlue Automatico Active Co-Pilot costa 32.600 euro con motore a gasolio di 1.996 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 370 Nm a 2.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 47 litri. Le emissioni di CO2 sono di 119 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 205 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.559 kg.

Per saperne di più clicca sul listino