Ford Focus, la nuova serie con batterie all'avanguardia

La nuova elettrica del brand americano quando arriverà a fine 2020 offrirà delle batteria compatibili con i sistemi di ricarica veloce in grado di immagazzinare in 30 minuti l'energia sufficiente per ricaricarsi fino all'80%. Le batterie dotate di ricarica veloce rappresentano una soluzione per aumentare l'appeal delle automobili a zero emissioni, che rimane per ora limitato a causa anche dei lunghi tempi di ricarica. Stando a quanto annunciato da Ford, la nuova Focus avrà un'autonomia che essere di circa 225 km. Le batterie della rinnovata Focus Electric alimenteranno un unità motrice da 145 cv.