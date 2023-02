Non solo compatte e suv in uscita dal listino Ford. Il marchio dell'Ovale Blu dirà addio anche alla potente Ford GT. Sorella quasi gemella della vettura che ha vinto la categoria GTE Pro nella 24 Ore di Le Mans del 2016 (schierata in occasione del 50° anniversario della prima vincita nella stessa competizione), la Ford GT rappresenta l'erede della GT prodotta dal 2004, che si rifaceva a sua volta alla gloriosa GT40 degli anni ’60.

Prodotta in serie limitata a 250 esemplari l’anno, la GT è lunga 480 cm, larga 200 e bassa: 111 cm da terra. Che diventano 106 selezionando la modalità di guida “Track” (dedicata alla pista); agendo sulle sospensioni idrauliche a controllo elettronico l’auto viene abbassata migliorando precisione, guidabilità e aerodinamica. Una supercar pensata anche per la città: anche tramite un apposito pulsante sul tunnel (funzione “front-lift”) si può agire sulle sospensioni e alzare di qualche centimetro la scocca in presenza di rampe o dossi rallentatori. L'operazione è possibile fino a 40 km/h, velocità oltre la quale l'auto recupera automaticamente l'assetto standard.