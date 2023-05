Ford introdurrà showroom e test drive virtuali per i clienti BEV

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ford ha presentato una nuova visione per rendere la conoscenza, il test drive, l’acquisto e la proprietà dei suoi prodotti non solo più semplici, ma anche più soddisfacenti, a partire dagli EV. In collaborazione con i suoi partner di vendita in tutta Europa, l’azienda sta completamente ridefinendo il percorso del cliente verso l'acquisto di un BEV, offrendo accesso online e punti di contatto disponibili in ogni fase. Il nuovo approccio prevede showroom online e test drive virtuali per esplorare i prodotti e i servizi comodamente dal divano o durante una pausa di 10 minuti tra le riunioni. Le decisioni importanti saranno più facili da prendere grazie a una politica di prezzi trasparenti e senza sorprese. I clienti potranno personalizzare la consegna del veicolo, accedere alle stazioni di ricarica e organizzare il ritiro e la consegna per la manutenzione con pochi clic dal loro smartphone.

Ford ha presentato la sua innovativa strategia durante l’evento “Bring On Tomorrow Live” a Copenaghen, in Danimarca, ai suoi partner di vendita provenienti da tutta Europa. Questi infatti saranno fondamentali per offrire esperienze di prossima generazione al cliente. “Siamo sulla buona strada per diventare un marchio di auto passeggeri elettriche entro il 2030, con una gamma di veicoli completa ispirata dalla consapevolezza che i clienti di veicoli elettrici vedono il mondo in modo diverso” ha affermato Martin Sander, direttore generale di Ford Model e, Europa. “La nostra visione è rendere più facile e attraente che mai per i clienti scoprire, acquistare e possedere il veicolo elettrico giusto per loro, che si tratti del primo passaggio all’elettrico o di un proprietario esperto”.