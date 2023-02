Ford investe 3,5 mld $ per il primo impianto di batterie al litio ferro fosfato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ford intraprende una seconda strada sulla chimica delle batterie per veicoli elettrici. Sarà la prima casa automobilistica a produrre sia batterie al nichel cobalto manganese (NCM) che al litio ferro fosfato (LFP) negli Stati Uniti. Un annuncio che arriva proprio a margine di quello sul taglio degli impieghi in Europa ma che offre nuove opportunità oltreoceano. L’Ovale Blu ha annunciato che sta investendo 3,5 miliardi di dollari per costruire il primo impianto di batterie LFP del Paese, offrendo ai clienti una seconda tecnologia di batteria all’interno della propria gamma dei veicoli elettrici.

L’impianto chiamato BlueOval Battery Park Michigan sorgerà a Marshall, nell’omonimo Stato, e inizialmente impiegherà 2.500 persone quando inizierà la produzione di batterie LFP programmato per il 2026.

Con questo ulteriore investimento, Ford e i suoi collaboratori tecnici per le batterie hanno finora annunciato 17,6 miliardi di dollari in investimenti per la produzione di veicoli elettrici e batterie negli Stati Uniti dal 2019, come parte dell’impegno di Ford a investire oltre 50 miliardi in Bev a livello globale fino al 2026. Nei prossimi tre anni questi investimenti porteranno a più di 18mila posti di lavoro diretti in Michigan, Kentucky, Tennessee, Ohio e Missouri e oltre 100mila indiretti.

Diversificare e localizzare la catena di approvvigionamento delle batterie Ford nei paesi in cui costruisce veicoli elettrici migliorerà la disponibilità e l’accessibilità per i clienti, rafforzando al contempo la domanda dei consumatori. Ford sta lavorando per fornire 600mila veicoli elettrici all’anno a livello globale entro la fine del 2023 e due milioni entro fine 2026 come parte del suo piano Ford+. Mentre l’azienda scala rapidamente la produzione di veicoli elettrici, l’introduzione di batterie LFP le consente di produrre più veicoli elettrici e offrire più scelte ai nuovi clienti, aiutando a sostenere l’obiettivo di un margine EBIT dell’8% entro il 2026. Anche prima dell’apertura del nuovo impianto di Marshall, Ford introdurrà le batterie LFP sulla Mustang Mach-E quest’anno e sull’F-150 Lightning nel 2024 per aumentare la capacità produttiva, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per i clienti.

Il nuovo impianto di batterie nel Michigan raggiungerà inizialmente circa 35 GWh all’anno di capacità, in grado di alimentare circa 400mila futuri Bev Ford. Come parte del piano di Ford di offrire una nuova chimica delle batterie nelle regioni chiave in cui produce veicoli elettrici, Ford ha raggiunto un nuovo accordo con Contemporary Amperex Technology (Catl), in base al quale una consociata interamente controllata da Ford produrrà le celle della batteria utilizzando il know how sulla tecnologia LFP e i servizi forniti da Catl, che gestisce 13 impianti in Europa e Asia.