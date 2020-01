Ford investe 42 milioni di euro a Valencia per la produzione di batterie e auto ibride

Per supportare la propria strategia di elettrificazione Ford investirà 42 milioni di euro nello stabilimento di Valencia, in Spagna, per la realizzazione di una struttura di assemblaggio di batterie e per la produzione dei nuovi modelli Hybrid S-Max e Galaxy che verranno lanciati all'inizio del 2021.

Due nuove linee di assemblaggio, realizzate attraverso un investimento di 24 milioni parte del totale di 42 milioni di euro previsto, consentiranno la produzione di batterie agli ioni di litio che andranno ad alimentare le versioni Hybrid e Plug-in Hybrid della Kuga e le nuove Hybrid S- Max e Galaxy. La nuova struttura di assemblaggio delle batterie inizierà la produzione a settembre.

La produzione delle varianti elettrificate delle nuove S- Max e Galaxy - alimentate da un motore a benzina Atkinson da 2,5 litri e da un propulsore elettrico, con generatore e batteria agli ioni di litio - verrà realizzata grazie all'investimento di 8 mln di euro in nuovi strumenti e aggiornamenti delle linee produttive. I rimanenti 10 milioni verranno utilizzati per sostenere la produzione del nuovo Suv ibrido Kuga.

A Valencia Ford produce anche la Mondeo Hybrid berlina e Wagon.

Ford introdurrà 14 veicoli elettrificati in Europa entro la fine del 2020.