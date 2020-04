Ford Kuga

Completamente rinnovata nel design esterno ed interno la terza generazione di Kuga, il primo SUV Ford ad offrire motorizzazioni a combustione interna benzina e Diesel e varianti ibride, mild hybrid e Plug-in. Kuga è anche il primo SUV sviluppato sulla nuova piattaforma C2 globale di Ford in grado di offrire il 10% in più di rigidità torsionale e fino a 90 kg di riduzione del peso rispetto alla generazione precedente. Gli interni presentano il sistema di infotaiment e connettività Sync 3 supportato da uno schermo touch-screen da 8'', il quadro digitale da 12.3', il pad di ricarica wireless, il modem integrato FordPass Connect e il sistema audio B&O. La nuova generazione di Kuga presenta un'ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, tra i quali Lane-Keeping System con Blind Spot Assist e Pre-collision Assist (con la nuova funzione Intersection), oltre all'Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed Sign Recognition e Lane-Centring.

