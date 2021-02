Ford Kuga

La Ford Kuga a febbraio 2021 è proposta in promozione a 21.500 euro (oppure 20.750 euro con finanziamento IdeaFord) anziché 26.800 euro con esempio riferito alla variante Kuga Connect 1.5 EcoBoost 120 CV a due ruote motrici: anticipo zero, 36 rate da 350 euro al mese e 12.596 euro di Valore futuro garantito. Non mancano altre promozioni per le versioni Kuga Connect diesel, Kuga Connect Hybrid, Kuga Titanium benzina e diesel, Kuga Titanium Hybrid, Kuga ST-Line benzina e diesel e Kuga ST-Line Hybrid.