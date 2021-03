Ford Kuga, ha costi di gestione contenuti

La Kuga Plug in hybrid sulla base del motore di 2.500 cc con 225 cv di potenza di sistema si adatta ad una moltitudine di condizioni, affrontando il traffico cittadino oppure macinando chilometri autostrada. Merito dello sterzo preciso, dell'assetto ben piantato e mai troppo rigido e di un isolamento acustico dell'abitacolo. In città è in grado di percorrere circa60 km in chilometri in modalità elettrica, garantendo costi di gestione davvero contenuti. Il prezzo di listino parte da meno di 40 mila euro, ma è prevista una versione con un allestimento completo Vignale che arriva a costare quasi 46.000 euro.