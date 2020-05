Ford Kuga ibrida plug-in



La terza generazione della Kuga rappresentata il primo modello della gamma Ford a disporre di tre declinazioni elettrificate grazie alle versioni mild hybrid, plug-in hybrid e hybrid. Il Ford Kuga Phev abbina un powertrain benzina a quattro cilindri da 2.5 litri e un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh per produrre 225 cv in grado di garantire 56 km (ciclo Wltp) di autonomia in modalità 100% elettrica. A bordo Le nuove funzioni della FordPass App, in abbinamento con il modem integrato FordPass Connect, assicurano massima connettività. Altre tecnologie disponibili sono la ricarica wireless e il sistema di infotainment Sync 3, supportato da un touch-screen centrale da 8 pollici. Per quanto riguarda gli Adas, con guida autonoma di secondo livello, debutta la versione aggiornata della tecnologia Pre- Collision Assist con Active Braking. Nello specifico la Ford Kuga 2.5 Plug In Hybrid 2WD ST-Line X è una SUV 5 porte 5 posti della Ford lunga 461 cm, larga 188 cm, alta 166 cm con un bagagliaio da 645 a 1.530 litri. Nella versione 2.5 Plug In Hybrid 2WD ST-Line X costa 42.000 € con motore a ibrida plug in di 2.488 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 165 kW/225 CV ed una coppia massima di 200 Nm . La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 45 litri. Le emissioni di CO2 sono di 32 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.844 kg.

