Ford Kuga, la più versatile fra le plug-in hybrid

La Kuga Plug-in hybrid si adatta ad una moltitudine di condizioni di impiego, dal traffico cittadino o macinando i chilometri nei lunghi viaggi. Merito dello sterzo preciso e corposo, dell'assetto ben piantato ma mai troppo rigido e di un ottimo isolamento acustico dell'abitacolo. In città è in grado di percorrere circa sessanta chilometri in modalità esclusivamente elettrica, garantendo costi di gestione davvero contenuti. Il prezzo di listino a partire da 38.250 euro.