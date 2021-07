Ford Kuga plug-in, 4.794 unità vendute a maggio

Si è ripresentata completamente rinnovata e abbandonati i tratti marcati e le fiancate alte della precedente generazione, in suv a stelle e striscie riprende lo stile delle auto più recenti del marchio e mostra linee proporzionate, sinuose e sportiveggianti, con i fari sistemati più in alto rispetto alla mascherina, la fiancata dolcemente scavata e la linea alla base dei finestrini che risale verso la parte posteriore. Dietro, l’accentuata angolazione del montante posteriore dà ulteriore dinamismo alla carrozzeria della Ford Kuga. L’abitacolo è ampio e ben più arioso di quello del modello che l'ha preceduta, la plancia a sviluppo orizzontale ha un disegno classico ed è realizzata con materiali di qualità comprese le plastiche rigide e sottili del cassetto di fronte al passeggero. Il bagagliaio ha una buona sfruttabilità grazie al divano scorrevole. Davvero molto ampia la gamma dei motori, a benzina anche ibrido full e plug-in e diesel anche ibrido leggero. Tutti forniscono una buona spinta e non sono assetati di carburante: la 2.5 ibrida ricaricabile consente di percorrere oltre 60 km in modalità elettrica e si ricarica da una presa domestica in 7 ore e mezza.



