Ford Mustang Bullit, all’asta per 3.5 milioni di dollari la muscle car guidata da Steve McQueen All'asta la GT guidata da Steve McQueen nel mitico film di Simonluca Pini

Steve McQueen in una scena del film Bullitt di Peter Yates, 1968 (Afp)

1' di lettura

La leggendaria Ford Mustang Gt del 1968, guidata da Steve McQueen nel film Bullit, andrà all'asta e probabilmente sarà battuta per una cifra superiore ai 3.5 milioni di dollari. Ritrovata in Tennessee nel 2018, la Mustang Gt è appartenuta per 45 anni alla stessa famiglia dopo l'acquisto di Bob Kiernan nel 1974. Ora il figlio Sean ha deciso di vendere, su suggerimento della casa d'aste Mecum Auctions, la Mustang diventata un'icona del cinema e dell'automobilismo.

All'asta la Mustang di Steve McQueen

Caratterizzata dalla colorazione Highland Green, la Mustang Ford Gt del 1968 è stata utilizzata per il tour promozionale della nuova Ford Mustang Bullit, serie limitata spinta dal motore V8 da 5,0 litri di cilindrata dotato di 475 cavalli e 570 Nm di coppia. Tornando alla protagonista del film Bullit, la casa d'aste Mecum Auctions ha comunicato di aspettarsi che il prezzo possa superare i 3,5 milioni di dollari spesi cinque anni fa per una Plymouth Hemi Cuda del 1971, ad oggi la muscle car più costosa battuta all'asta.