Ford Mustang Cabrio

La Ford Mustang Convertible offre tutto il piacere della guida con il vento tra i capelli. Progettata fin dall’inizio come auto cabriolet, offre tutte le prestazioni e le caratteristiche della Fastback, ma con l’emozione in più della guida a tetto aperto. L’accogliente abitacolo della Mustang ha i sedili anteriori rifiniti in pelle*, climatizzabili, con regolazione elettrica a sei modalità e supporto lombare elettrico per il sedile lato guida, che consente di trovare sempre la posizione ideale. Le soglie battitacco anteriori illuminate sono caratterizzate dal logo Mustang. Dall’inconfondibile ruggito del V8 al tetto in tessuto nero ad apertura elettrica, la Mustang Gt Convertible rende ogni giorno un po’ speciale. Nel dettaglio la Ford Mustang Convertible Mustang Gt Aut. è una Scoperta 2 porte 4 posti della Ford lunga 479 cm, larga 192 cm, alta 140 cm con un bagagliaio da 332 litri. Nella versione Mustang GT Aut. costa 61.250 € con motore a benzina di 5.038 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 330 kW/450 CV ed una coppia massima di 529 Nm a 4.600 giri/min. La trazione è posteriore. Il serbatoio ha una capienza di 61 litri. Le emissioni di CO2 sono di 265 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 249 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.818 kg.

Per saperne di più clicca sul listino



8/17 10/17 Menu