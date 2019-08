Ford Mustang compie 55 anni e si regala un'edizione speciale Per celebrare il 55esimo anniversario, Ford Munstang viene proposta per il mercato europeo nell’edizione speciale Munstang55 da 450 cv

Nasce una nuova edizione speciale dell'iconica Ford Mustang per celebrare l'anniversario dei 55 anni. La nuova edizione speciale Mustang55 è progettata per il mercato europeo e offre dettagli esterni e interni molto particolari. Basata sul potente V8 da 5,0 litri in grado di erogare fino a 450 cv, la nuova Mustang55 presenta uno stile negli esterni che comprende cofano e strisce laterali distintive, badge e spoiler posteriore (opzionale), oltre a interni con materiali di qualità. Mustang55 è disponibile nelle versioni fastback e cabrio e nei nuovi colori introdotti su tutta la gamma che includono Iconic Silver, Lucid Red, Twister Orange e Grabber Lime. Offre inoltre la tecnologia modem integrata FordPass Connect in grado di trasformare la Mustang in un hotspot Wi-Fi mobile con connettività fino a dieci dispositivi. Inoltre la Mustang con motore EcoBoost da 2,3 litri ora offre aggiornamenti di stile ispirati ai leggendari modelli Shelby e nuove caratteristiche di serie come il sistema Active Valve Ford che consente di regolare l'intensità della nota di scarico.

Ricordiamo inoltre che lo scorso anno al salone di Detroit venne presentata un'altra edizione spaniel, la Bullit. La produzione di questa versionein edizione speciale da 460 cv che celebra il leggendario film Warner Bros, continuerà per il secondo anno consecutivo a causa della forte richiesta.