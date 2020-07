Ford Mustang Convertibile

Versione scoperta della più classica delle muscle car americane. Per il debutto ufficale sul mercato europeo, Mustang adotta anche un propulsore di “soli” 2,3 litri che grazie alla tecnologia EcoBoost è in grado di erogare ben 290 CV. Per i più tradizionalisti in tema di motori “made in Usa” è comunque disponibile anche un V8 da 450 CV.

