Ford Mustang Mach-E

La nuova Ford Mustang Mach-E (uno dei 14 elettrificati che verranno lanciati da Ford in Europa entro il 2020) è una rivoluzione per la casa di Dearborn. Anzi a tratti è eretica: niente V8 borbottante e le due porte, ma spazio per tutta la famiglia, quanto basta per spezzare il cuore degli appassionati (che si consolano con un bel sound digitale), ma i tempi cambiano e una Mustang elettrica conferma che c'è spazio per prestazioni ed emozioni anche nell'era delle auto alla spina. Del resto reca un nome e un cognome importanti: Mustang, la famosa muscle car americana che calca le scene dal 1964, è un'icona sportiva e «Mach 1» era la configurazione più performante. Ma è anche un cambiamento nelle politiche di marketing: Mach-E è il primo di una gamma Mustang, che cessa di essere solo nome di un modello per diventare una famiglia di vetture prestazionali. Lo stile aderisce al Dna Mustang: linea slanciata, spalle muscolose al posteriore a simboleggiare la capacità dinamica del veicolo e frontale scolpito e aggressivo con il classico shark nose, il muso da squalo tipo mustang e delle Ford più recenti. All'anteriore, la calandra è chiusa (non serve raffreddare un radiatore) tuttavia è molto scolpita con inserti neri laterali. Le dimensioni non sono eccessive: Mustang Mach-E è lunga 4.712 mm, larga 1.881, alta 1.597 mm e il passo è pari a 2.984 mm. Mustang Mach-E sarà disponibile con due diversi pacchi batteria agli ioni di litio: l'entry level da 75,7 kWh (Standard Range, SR) e (Extended Range, ER) da 98,8 kWh. Il primo composto da di 288 celle tipo pouch (a sacchetto) avrebbe un'autonomia teorica di 450 km (ciclo WLTP) e pacco batterie in due livelli, mentre il secondo con 376 celle dovrebbe garantire una percorrenza massima di 600 km sempre secondo il protocollo WLTP. La vettura sarà disponibile sia a trazione posteriore, per offrire un feeling di guida “selvaggio” coerente con il Dna sportivo di una vera Mustang, sia a trazione integrale. Due powertrain per la versione a trazione posteriore: da 258 cv (190 kW) o 285 cv (210 kW) a secondo della capacità della batteria. La versione a trazione integrale con due motori offre tre livelli di potenza complessiva: 258 cv (190 kW), 337 cv (248 kW) e 465 cv (342 kW) con ben 830 Nm di coppia massima, per la variante super prestazionale GT che accelera da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi.