Ford Mustang Mach-E, ecco i prezzi del suv elettrico e le versioni per l'Italia Dopo l'anteprima a novembre di Los Angeles a novembre dell'anno scorso la Casa americana apre la prevendita in Italia con prezzi a partire da 49.900 euro. di Corrado Canali

2' di lettura

La Mach-E non sarà nelle concessionarie prima di fine anno, ma alla Ford hanno deciso di ufficializzare il listino del suv elettrico che si ispira alla Mustang

. Quattro configurazioni previste: Standard ed Extended Range, a trazione posteriore e integrale.

A cambiare sono sia la capacità delle batterie rispettivamente da 75,7 e 98,8 kWh sia la potenza, dal momento che le AWD possono contare su un motore per ciascun asse. La Standard Range eroga 258 cv e offre 450 km di autonomia, mentre la Extended Range sale a 285 cv e 600 km.Sono in vendita a prezzi rispettivamente da 50mila e 57.500 euro.

Le versione AWD, invece, offrono rispettivamente, 258 e 337 cv, con delle percorrenze di 430 e 540 km con un solo ciclo di carica. Sono in vendita a prezzi rispettivamente di quasi 60mila e circa 67mila euro.



Per tutte le versioni è previsto l'Ecobonus statale di 4.000 euro, o di 6.000 euro nella eventualità che si possa rottamare una vecchia auto.

In attesa di sapere se la più potente delle Mach-E, la GT da 465 cv sarà disponibile anche in Italia, il top di gamma è, dunque, la Extended Range da 337 cv a trazione integrale in vendita a poco meno di 67mila euro.

Di serie, la dotazione di tutte le varianti prevede i gruppi ottici a Led, i vetri posteriori oscurati, il climatizzatore automatico, il volante e i sedili anteriori riscaldabili, così come il parabrezza, i cerchi di lega da 18”, il pacchetto di Adas Co-Pilot, il display da 10,2 pollici per la strumentazione, quello da 15,5 pollici per l'infotainment Sync 4, il pacchetto Fordpass Connect e la ricarica wireless per lo smartphone. I modelli a trazione integrale aggiungono i cerchi da 19”, le pinze freno rosse, i gruppi ottici anteriori Full Led, i retrovisori ripiegabili elettricamente, gli inserti per gli interni a effetto carbonio, i rivestimenti di pelle Sensico Premium Touch, l'illuminazione interna a Led e i sedili anteriori regolabili elettricamente. Gli optional per la Ford Mustang Mach-E sono le vernici metallizzate (da 900 a 1.300 euro).



Due i pacchetti di accessori previsti, il Teck Pack, a 1.900 euro, che aggiunge l'impianto audio della B&O con 10 altoparlanti, l'apertura automatizzata del portellone, le telecamere di parcheggio con visuale a 360°, il sistema che riproduce i segnali stradali nel cruscotto, l'assistente al parcheggio e la guida assistita in autostrada.

L'altro pacchetto è il Tech Pack+, da 3mila a oltre 4mila euro in base al modello a cui si va ad abbinare, aggiunge rispetto alla dotazione del Tech Pack il tetto panoramico, i sedili regolabili elettricamente ed i rivestimenti in materia di qualità superiore, due dotazioni che peraltro sono già di serie per la 4x4.

Per approfondire:

●Rivoluzione elettrica in casa Ford: arriva il suv Mustang Mach-E

●Ford Mustang Mach E suv elettrico sportivo