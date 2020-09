Ford Mustang Mach-E GT, la versione più potente

E' già disponibile in versioni con uno o due motori, batterie di 75,7 kWh o 98,8 kWh e potenze di 258 cv, 286 cv e 337 cv con consegne che inizieranno entro la prima metà del 2021. Ma per chi non fosse ancora soddisfatto dell'offerta, Ford ha annunciato anche la nuova versione ancora più potente: si chiama Ford Mustang Mach-E GT, ha 465 cv e sarà disponibile anche peri mercati europei alla fine del 2021.

La GT ha batterie di maggiore capacità, la trazione integrale e due motori, uno per asse delle ruote, che offrono 465 cv di potenza e 830 Nm di coppia. La velocità è limitata a 200 kmh e da ferma, impiega 3,7 secondi per arrivare i 100 kmh. L'autonomia è 500 km. Più grintosa rispetto alle altre versioni ha la mascherina con interno nero e delle ruote a raggi da 20 pollici. Da definire ancora il livello delle dotazioni e anche i prezzi del top di gamma del più grintoso dell'elettrica Ford.