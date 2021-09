Ford Mustang Mach-E GT, la versione sportiva del suv elettrico americano arriva in Italia

3' di lettura

La GT arriva a completare la gamma Mach-E con un'altra denominazione storica della tradizione di Ford e di Mustang. E tale scelta trova ampia giustificazione nei numeri. Il suv elettrico americano infatti raggiunge 200 km/h autolimitati (contro i 180 km/h delle altre versioni) e accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi grazie ai due motori elettrici capaci di erogare 358 kW e 860 Nm complessivi. La batteria, composta da 376 celle a sacchetto della LG Chem, ha una capacità lorda di 98,7 kWh (88 kWh netti) che, con un consumo medio di 20,6 kWh/100 km che corrisponde a 427 km di autonomia. La Mach-E GT si ricarica a 11 kW in corrente alternata e fino a 150 kW (contro i 115 kW delle altre versioni) così che bastano 10 minuti per incamerare energia sufficiente per 97 km e 45 minuti per passare dal 10% all'80%.



La GT si distingue dalle altre Mach-E per la calandra in policarbonato ad effetto tridimensionale, il paraurti anteriore dotato di prese d'aria più grandi e spoiler più evidente e il design dei cerchi da 20 pollici, che lasciano intravvedere le pinze Brembo verniciate in rosso e i dischi freno da 385 mm. Inoltre i passaruota sono in tinta con la carrozzeria che è disponibile in due colori esclusivi: Grabber Blue e Cyber Orange. Inalterate le dimensioni: 4,71 metri di lunghezza, larghezza di 1,88 e un'altezza di 1,62 metri abilmente dissimulata dal doppio profilo del tetto. Il passo di ben 2,98 metri e il piano completamente piatto permette di avere un'ottima abitabilità. Il bagagliaio posteriore ha una capacità di 402-1.420 litri, quello anteriore di 81 litri.

All'interno la GT si distingue soprattutto per i sedili sportivi Sport Performance, il logo GT impresso sul bracciolo anteriore e i rivestimenti in pelle. Minimale il design della plancia con la strumentazione costituita da un display da 10,2” e dallo schermo centrale verticale da 15,5” del sistema Sync. È corredato da una manopola come unico comando fisico, ha la navigazione in cloud, Android Auto e Carplay sono anche wireless e si aggiorna over the air. Sono aggiornabili a distanza anche i sistemi di gestione dell'energia e di assistenza alla guida tra i quali spiccano la frenata autonoma, anche in caso di pedoni e ciclisti, e il sistema di assistenza per l'evitamento dell'ostacolo.

Alle tre modalità di guida (Active, Whisper e Untamed) si aggiunge la Untamed Plus, ancora più sportiva, mentre diverse sono le tarature per i sistemi di controllo della coppia (che privilegiano la ripartizione sulle ruote posteriori), la risposta del pedale del freno e le sospensioni con ammortizzatori magnetoreologici, esclusive di questa versione.La Ford Mustang Mach-E GT è già configurabile (finanziamento compreso) e ordinabile on-line, come tutte le altre versioni, ad un prezzo di listino di 74.500 euro con una dotazione completa. Gli unici optional sono il tetto panoramico e le vernici metallizzate.