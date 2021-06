Ford Mustang Mach-e traino fino a 750 kg

La Mustang Mach-E, che nel nome richiama anche le varianti Mach 1 del passato con motore V8, è una Suv elettrica di taglia media che prende in prestito dalla Mustang molti elementi stilistici. In realtà si tratta di un progetto nato da un foglio bianco, che ha permesso di introdurre idee e soluzioni tecniche specifiche per questa tipologia di veicolo. Se nei gruppi ottici ritroviamo lo stile della coupé Ford, la mascherina, per fare un esempio, è stata chiusa, pur mantenendo le proporzioni di quella del modello a cui si ispira. Inoltre, il lungo cofano nasconde un vano bagagli da 100 litri con scolo per acqua e sporco, ideale per riporre attrezzatura sportiva. Il vano posteriore ha una capacità di 402 litri e può essere ampliato fino a 1.420 litri abbattendo gli schienali del divano. Per quanto riguarda le dimensioni, la Mach-E è lunga 4,7 metri e il suo passo è di 2,98 metri sinonimo di spazio a bordo.

10/29 12/29 Menu