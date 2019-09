Ford Mustang, raduno da record per la muscle car americana

2' di lettura

Esemplari di ogni generazione di Mustang si sono radunati presso il Lommel Proving Ground di Ford lo scorso 7 settembre per cercare di stabilire un nuovo record mondiale: la Mustang parade più grande di sempre. Grazie ai 1.326 esemplari di Mustang provenienti da tutta Europa Ford ha battuto il proprio record di 960 veicoli stabilito a Toluca, in Messico, il 3 dicembre 2017. Per ottenere il nuovo record le Mustang sono state guidate in parata a non più di 20 metri di distanza l'una dall'altra.

Le Mustang e i loro conducenti inoltre hanno partecipato a una coreografia speciale per celebrarne il 55° anniversario. In Belgio le vendite pro capite di Mustang sono le più elevate rispetto a qualsiasi altro paese in Europa e questo ha reso il Lommel Proving Ground il luogo ideale per tentare di segnare questo record mondiale. Il Lommel Proving Ground di Ford è il luogo in cui l'azienda affina la sostenibilità, la tecnologia e le dinamiche di guida dei suoi veicoli in Europa. La struttura copre un'area di 3,22 km² e dispone di 80 km di pista, di cui alcuni tratti sono stati progettati per simulare strade pubbliche, mentre altri presentano superfici stradali diverse per consentire agli ingegneri di valutare guidabilità, frenata e comfort dei modelli Ford. Oltre 100 dipendenti della struttura si sono offerti come volontari per supportare l'Ovale Blu nel tentativo di segnare il record mondiale di Ford gestendo le attività di logistica e organizzazione in pista. Nel video dedicato alla giornata speciale è possibile ammirare anche l'apparizione di un P51 Mustang, l'aereo da caccia che ha dato il nome all'iconica Ford.

Mustang è stata la coupé sportiva più venduta al mondo per il quarto anno consecutivo nel 2018. Con 5.500 esemplari venduti in Europa nella prima metà del 2019, le vendite di Mustang stanno aumentando, esprimendo una crescita del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.