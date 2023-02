Ford di nuovo in F1 dopo 19 anni. Fornirà i motori alla Red Bull

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un grande ritorno. Ford sarà di nuovo parte del circo della Formula 1 come fornitore di motori per la Red Bull Racing in una partnership annunciata venerdì che inizia con il supporto tecnico immediato in questa stagione e i motori nel 2026. La casa Usa è stata attirata di nuovo in F1, dove ha gareggiato per 38 anni fino al suo ritiro nel 2004, dall’attenzione per le corse sostenibili e dall’esplosione di popolarità in tutto il Nord America.

I propulsori Red Bull e Ford collaboreranno allo sviluppo di un’unità di potenza ibrida che fornirà motori sia a Red Bull che ad AlphaTauri quando i nuovi regolamenti F1 inizieranno nel 2026. La casa automobilistica americana ha dominato la F1 alla fine degli anni ’60 e ’70 come produttore di motori con Cosworth e Ford è il terzo produttore di motori di maggior successo nella storia della F1 con 10 campionati costruttori e 13 campionati piloti.



Ford, che possedeva e gestiva il team Jaguar F1, lasciò la F1 nel 2004 quando Jaguar fu venduta e divenne Red Bull Racing. Ford è stata attirata di nuovo in F1, dove ha gareggiato per 38 anni fino a quando non si è ritirata nel 2004, dall’attenzione della F1 per le corse sostenibili e dall’esplosione di popolarità in tutto il Nord America.

Ford è il primo fornitore di motori americano a tornare in F1 poiché la serie correrà cinque volte quest’anno in Nord America, con tre di queste gare negli Stati Uniti. General Motors ha annunciato una partnership con Andretti Global per essere il suo fornitore di motori se Andretti ottiene un team di F1.

«I numeri a livello globale sono enormi per la Formula 1», ha dichiarato all’Associated Press Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Performance. «Soprattutto negli Stati Uniti, dove la crescita e la diversità dei fan è enorme. Questo è importante per noi. Non vogliamo solo gareggiare e imparare la tecnologia. Dobbiamo farlo. Ma dobbiamo anche essere in grado di connetterci con i fan».