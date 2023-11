Ford paga lo sciopero Uaw: tagliate le stime sugli utili. Titolo in rosso

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Non è stato l’exploit di GM. Mentre la prima delle tre Big di Detroit ha convinto il mercato, ieri, con l’aumento del dividendo (+33%) e un corposo piano di buyback da 10 miliardi di dollari (il titolo viaggia in positivo anche nella seduta di giovedì), Ford Motor ha deluso e da un premercato di acquisti è passata a un andamento intraday negativo. La casa automobilistica statunitense ha fornito una nuova guidance sugli utili annuali, dopo aver ritirato le stime a causa del lungo sciopero della United Auto Workers. Lo storico sciopero dei dipendenti, durato sei settimane e finito con l’accordo per un nuovo contratto, ha comportato, secondo il costruttore di Dearborn, minori utili per 1,7 miliardi di dollari.

La società con sede nel Michigan ora prevede utili rettificati prima degli interessi e delle tasse tra 10 e 10,5 miliardi, in calo rispetto alla precedente previsione di 11-12 miliardi. Si prevede che il flusso di cassa rettificato sarà compreso tra 5 e 5,5 miliardi, in calo rispetto alla previsione precedente di 6,5-7 miliardi. L’accordo sindacale di fine ottobre, secondo secondo la società guidata dal ceo Jim Farley, costerà 8,8 miliardi (oltre 9 miliardi è il conto di GM) per la durata del contratto fino al 2028. In termini di maggiori costi peserà per circa 900 dollari a veicolo.

Loading...

Ford è stata la prima delle tre grandi case automobilistiche di Detroit a raggiungere un accordo provvisorio con la Uaw dopo quasi sei settimane di protesta nelle fabbriche per ottenere salari più alti e benefit.

Durante una conferenza in corso oggi il cfo di Ford, John Lawler, ha dichiarato che l’azienda punterà sempre di più sull’automazione per abbassare i costi, che la domanda di veicoli commerciali fa ben sperare per il futuro perché supera la capacità attuale e non richiede un abbassamento dei prezzi. Quanto ai veicoli elettrici, punto dolente, il dato positivo è il costante calo dei prezzi delle materie prime.