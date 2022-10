Ford in perdita per 827 milioni. Addio alla guida autonoma con Volkswagen, chiude Argo AI

Ascolta la versione audio dell'articolo



Ford Motor, mossa inattesa. La casa dell’Ovale Blu ha registrato una perdita trimestrale, a causa dei problemi alle catene di approvvigionamento e all’investimento nei veicoli autonomi di Argo AI, alla quale ha deciso, insieme alla partner Volkswagen, di porre fine dopo poco meno di 4 anni. Utili e ricavi hanno comunque battuto le stime, mentre per il quarto trimestre le previsioni sono per un utile pari alla parte bassa della forchetta precedentemente fornita. L’utile adjusted per azione è stato di 0,30 dollari, ovvero 3 centesimi più delle attese, su ricavi di 37,2 miliardi di dollari, contro i 36,25 miliardi delle attese.

Lo scorso mese, Ford aveva fatto calare le aspettative degli investitori pubblicando dei dati parziali sui suoi risultati, inclusa una proiezione per l’utile adjusted tra 1,4 e 1,7 miliardi di dollari; alcuni analisti si aspettavano un profitto trimestrale vicino ai 3 miliardi. Ieri, la società ha comunicato un utile adjusted di 1,8 miliardi di dollari, in calo del 40% rispetto a un anno prima.

Ford ha però registrato una perdita netta di 827 milioni di dollari, a causa dei problemi alle catene di approvvigionamento che hanno impedito di completare tra i 40.000 e i 50.000 veicoli; inoltre, nel trimestre è stato registrato un costo extra di 1 miliardo di dollari per i fornitori.

Per quanto riguarda Argo AI, Ford ha comunicato costi per 2,7 miliardi di dollari, dato che interromperà le operazioni della società per concentrarsi su sistemi di guida assistita come il suo BlueCruise e altri sistemi di guida non «completamente autonoma». Ford e Volkswagen, che hanno ciascuna circa il 40% delle azioni di Argo AI, assorbiranno parte dei circa 2.000 dipendenti della società, nata nel 2019 con un investimento di quasi 2 miliardi.

Infine, la guidance di Ford per l’utile adjusted per l’intero anno è stata rivista in rialzo a 11,5 miliardi di dollari. Nell’after-hours, il titolo di Ford perdeva l’1% poco dopo la pubblicazione della trimestrale.