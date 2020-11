Ford presenta il Transit elettrico il 12 novembre

Non solo l'F-150 e la Mach-E. Ford sta per lanciare l'E-Transit, ovvero, la versione a batteria del commerciale nelle configurazioni furgone, telaio e furgone cabinato. Viene svelato 12 novembre e andrà sul mercato, a partire da quello nord americano nel corso del 2021. Successivamente è atteso anche in Europa, ad affiancare una proposta Transit già elettrificata con il mild-hybrid e un ibrido plug-in su Transit Custom. Fa parte di un percorso di investimenti sull'elettrico che per Ford vale 11 miliardi di dollari, coi quali sviluppare un'offerta a tutto campo, dalle vetture ai mezzi commerciali.