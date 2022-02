Ford Puma con 28.556 unità vendute

Compatto e grintoso, il crossover Ford ha un frontale con l’ampia mascherina a nido d’ape, i parafanghi pronunciati, le profonde nervature sulle fiancate e i montanti dietro molto inclinati. A bordo si apprezzano la posizione di guida alta e la plancia moderna. Il volante ha il pulsante d'avviamento e per le luci. I sedili rivestiti in pelle e tessuto trattengono bene e senza affaticanti. Il profilo del tetto che si abbassa verso la coda, non compromette l’abitabilità prevista per i passeggeri posteriori. Ampio e di forme molto regolari anche il vano di carico e sotto il pavimento c'è, inoltre, un profondo pozzetto.

