Ford Puma 30.804 immatricolazioni

Quarta posizione per la Ford Puma, arrivata a 30.804 immatricolazioni nel 2023. Punto di forza della Puma sono le dimensioni compatte abbinate ad uno stile dalla forte personalità e ad una grande praticità d’uso a bordo: non manca, infatti, un comodo pozzetto posteriore in plastica sotto il vano di carico ideale per stivare oggetti in altezza e facile da pulire grazie al tappo di scarico perfetto per un eventuale lavaggio con acqua. Nel 2024 arriverà anche la versione completamente elettrica che si andrà ad affiancare alle attuali motorizzazioni 3 cilindri 1.000 cc turbo benzina da 125 cv e ibrida da 155 cavalli

