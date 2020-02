Ford Puma

Derivata dalla Ford Fiesta, la Puma cresce di 14 centimetri arrivando a 4.19 metri e posizionandosi nel cuore del segmento de B Suv. Oltre alla linea sportiva piace per la funzionalità di bordo a partire spazio per i bagagli posteriori di 456 litri. Il vano può ospitare comodamente oggetti fino a 112 cm di lunghezza, 97 cm di larghezza e 43 cm di altezza con la seconda fila di sedili reclinata. Il MegaBox è uno spazio versatile ricavato nel piano di carico, in grado di ospitare comodamente due sacche da golf in posizione verticale. Tra le dotazioni grande connettività, pacchetto Adas Ford Co-Pilot con guida autonoma di livello 3 e motorizzazioni mild hybrid a 48 Volt.