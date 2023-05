La Ford Puma è un crossover compatto dalla linea grintosa, col frontale caratterizzato dall’ampia mascherina a nido d’ape, i parafanghi pronunciati, le profonde nervature sulle fiancate e i montanti posteriori inclinati. Il lunotto piccolo garantisce una discreta visuale in retromarcia. A bordo si apprezzano la posizione di guida alta e la plancia moderna specie per la ricca ST-Line X che ha un cruscotto digitale di 12,3”. I sedili, rivestiti in pelle e tessuto trattengono correttamente il corpo, senza risultare affaticanti e il profilo del tetto che si abbassa leggermente verso la coda, non compromette l’abitabilità per i passeggeri posteriori. Ampio, e di forme regolari il vano di carico e sotto il pavimento c'è un profondo pozzetto. La Ford Puma si può avere con il vivace tricilindrico 1.000 cc turbo a benzina da 125 cv che nelle versioni ibride è offerto anche con 155 cv che spinge bene anche ai regimi più bassi e garantisce un allungo da sportiva. Nei tratti più tortuosi la Puma risulta appagante, grazie allo sterzo piuttosto diretto e preciso. Ben curata la sicurezza: tutte le Puma sono dotate del riconoscimento dei segnali stradali, del mantenimento in corsia e della frenata automatica d'emergenza a basse velocità, oltre che del sistema che è in grado di individuare anche i pedoni a distanza d’auto.

