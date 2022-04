Incentivi auto 2022 per la Ford Puma, grazie al prezzo di listino di 27.500 euro e per emissioni di anidride carbonica pari a 101 g/km. Puma è il crossover Ford di ispirazione suv che coniuga un design degli esterni dalle linee sinuose alla maggior capacità di carico della categoria. Le proporzioni da crossover compatto con una maggiore altezza da terra garantiscono una guida comoda e sicura. L'efficienza nei consumi e le prestazioni sono garantite dalla tecnologia Ford EcoBoost Hybrid con batterie agli ioni di litio da 48 Volt che integra il motore a benzina EcoBoost 1.0 a tre cilindri per l'assistenza alla coppia. La motorizzazione Mild-Hybrid monitora continuamente il modo in cui il veicolo viene utilizzato per determinare quando e con quale intensità ricaricare la batteria, e quando utilizzare la carica immagazzinata. Puma è dotato di Ford Co-Pilot, che include le più recenti tecnologie di assistenza alla guida quali l'Adaptive Cruise Control con Stop&Go, Speed Sign Recognition e Lane Centring per affrontare al meglio il traffico, urbano ed extra urbano; e il Local Hazard Information, la nuova funzionalità di avviso di pericolo in tempo reale. Nel dettaglio la Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Start&Stop St-Line X è lunga 421 cm, larga 181 cm, alta 154 cm con un bagagliaio da 468 a 1.161 litri.

Nella versione 1.0 EcoBoost Hybrid Start&Stop ST-Line X costa 27.500 euro con motore ibrido a benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 114 kW/155 cavalli ed una coppia massima di 240 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 42 litri. Le emissioni di CO2 sono di 101 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.280 kg.

