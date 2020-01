Ford Puma: ecco cosa offre e come va il nuovo suv mild hybrid La nuova ruote alte dell'Ovale Blu punta su elettrificazione e connettività. Un repertorio che presto contagerà altre Ford di Massimo Mambretti

4' di lettura

Dopo avere abbinato a Mach-E l'iconico nome Mustang per identificare il suo primo suv elettrico, la Ford estrae dal cassetto la denominazione Puma per battezzare non l'erede della piccola coupé nata alla fine degli anni Novanta ma un suv compatto.

Con il nuovo modello l'Ovale Blu contribuisce a saturare un settore che, nel pieno rispetto delle stime fatte qualche anno fa, continua a raccogliere sempre più consensi. In questo contesto la Puma si presenta con maggiori ambizioni rispetto alla leggermente più compatta Ecosport, nata per mercati come quello indiano e sudamericano e affinata prima di sbarcare in Europa, con una personalità molto marcata, dovuta tanto all'aspetto intrigante e muscoloso quanto a un corredo tecnologico avanzato.

Quest'ultimo include non solo l'elettrificazione mild-hybrid a 48 V del motore turbo a benzina 1.0 Ecoboost ma anche, in anteprima assoluta, la disattivazione di uno dei suoi tre cilindri in determinate situazioni di marcia per favorire il contenimento del consumo.

Ford Puma: parte con tre motori a benzina, di cui due mild hybrid a 48V

La Puma debutta con le declinazioni da 125 e 155 cv di questo motore, alle quali si affianca la variante non elettrificata del meno potente. Tutti i motori s'interfacciano con il cambio manuale a sei marce, ma nel corso dell'anno sarà disponibile anche una trasmissione a doppia frizione a sette rappporti. Sempre nei prossimi mesi si aggiungeranno anche proposte turbodiesel spinte da unità di 1,5 litri con 95 e 120 cv oltre a una pimpante versione St. Per quanto riguarda gli allestimenti la scelta spazia dal Titanium al Titanium X sino all'St Line X, l'unico disponibile per la Puma da 155 cv. I prezzi vanno da 23mila a 27.500 euro. L'equipaggiamento di base della famiglia è già piuttosto completa, ma fra gli optional figurano anche dotazioni da classe superiore come la suite di Adas che include anche la funzionalità di avviso di pericoli in tempo reale basata sul Cloud, il volante e il parabrezza nonché i sedili riscaldabili, i fari Full Led e il portellone ad azionamento elettrico.

Ford Puma: dentro è più funzionale che sfiziosa

Pur collocandosi tra i suv compatti…più compatti, poiché la lunghezza non sfonda i 4,20 metri, ma basandosi su un'evoluzione del pianale della Fiesta con passo allungato di 9,5 centimetri, la Puma ha un abitacolo in cui lo spazio è apprezzabile anche nella zona posteriore, dove i due passeggeri pur avendo a che fare con la seduta corta del divano non se la devono vedere con il profilo spiovente del padiglione anche se sono di alta statura. L'ambiente piuttosto austero, determinato sia dalle tonalità scure sia dalle superfici vetrate laterali piuttosto esili, non nasconde la parentela con quello della Fiesta con cui la Puma è imparentata per vari fattori, anche se sulla St Line X le impunture di colore contrastante a quello della tappezzeria e gli inserti opachi effetto carbonio dell'arredamento tendono a rammentare l'indole di questa versione. Il quadro completato dalla realizzazione, sebbene il positivo impatto venga ridimensionato da alcuni rivestimenti plastici sottotono. A bordo della Puma si apprezzano anche la densità e la dislocazione delle zone portaoggetti, la piastra per la ricarica induttiva nonché la reattività del sistema d'infotainment, anche se questa prerogativa si limita all'interazione fisica in quanto i comandi impartiti vocalmente non sono sempre recepiti correttamente. Ci sono poi Apple CarPlay e Android Auto, oltre a una connettività molto estesa che trasforma la Puma anche in un hotspot per dieci device. Ma torniamo alla funzionalità, poiché è messa in risalto sia dal fatto che l'ampiezza dell'abitacolo non va a discapito di quella della zona di carico, poiché offre una capacità minima di 401 litri che sale a 456 litri sulla versione non elettrificata grazie all'assenza della batteria al litio, sia dal MegaBox. Cos'è? È una vasca posta sotto il piano di carico che serve sia per incrementare l'altezza del vano sia per sistemare, per esempio, attrezzature sportive sporche che si può lavare con acqua corrente senza estrarla dal suo alloggiamento. Infatti, è dotata di un punto di smaltimento delle acque grigie. La praticità è premiata anche, ma solo sulle versioni Titanium X, dalla possibilità di togliere i rivestimenti dei sedili per lavarli in lavatrice.