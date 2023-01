Ford Puma ibrida

Bassi consumi e ridotti costi di gestione per la Ford Puma spinta dalla motorizzazione 1.0 EcoBoost Hybrid. Le proporzioni da crossover compatto con una maggiore altezza da terra garantiscono una guida comoda e sicura. L'efficienza nei consumi e le prestazioni sono garantite dalla tecnologia Ford EcoBoost Hybrid con batterie agli ioni di litio da 48 Volt che integra il motore a benzina EcoBoost 1.0 a tre cilindri per l'assistenza alla coppia. La motorizzazione Mild-Hybrid monitora continuamente il modo in cui il veicolo viene utilizzato per determinare quando e con quale intensità ricaricare la batteria, e quando utilizzare la carica immagazzinata. Puma è dotato di Ford Co-Pilot, che include le più recenti tecnologie di assistenza alla guida quali l'Adaptive Cruise Control con Stop&Go, Speed Sign Recognition e Lane Centring per affrontare al meglio il traffico, urbano ed extra urbano; e il Local Hazard Information, la nuova funzionalità di avviso di pericolo in tempo reale. Nel dettaglio la versione selezionata è la Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Start&Stop ST-Line X, lunga 421 cm, larga 181 cm, alta 154 cm con un bagagliaio da 468 a 1.161 litri. Nella versione 1.0 EcoBoost Hybrid Start&Stop ST-Line X costa 27.500 euro con motorizzazione ibrida benzina di 998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 155 cavalli ed una coppia massima di 240 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 42 litri. Le emissioni di CO2 sono di 101 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.280 kg.



