Ford Puma, il mild hybrid è di rigore in città

È un crossover compatt dalla linea grintosa, con il frontale caratterizzato da un'ampia mascherina, i parafanghi molto pronunciati, le nervature sulle fiancate e i montanti dietro inclinati. A bordo si apprezza la posizione di guida alta e la plancia specie nell'allestimento ST-Line X col cruscotto digitale di 12,3”. Il motore di punta in città dell'offerta di Puma è il vivace 3 cilindri di 1.000 cc turbo mild hybrid che è disponibile in due varianti di potenze da 125 cv e da 155 cv che spinge bene anche ai regimi più bassi. Prezzi a partire da 23.000 euro per la 125 cv e da 25.500 euro per la 155 cv.