Ford Puma Rally1 M-Sport l'ibrido da corsa

La Puma Rally1 Ford M-Sport che ha fatto il suo debutto globale a Goodwood è equipaggiata con un motore ibrido di nuova generazione in grado di unire perfettamente le prestazioni di un motore turbo a benzina EcoBoost da 1.600 cc con un sofisticato motore interamente elettrico da 100 kW con batteria da 3,9 kWh. La Ford ha annunciato quest'anno che la gamma di vetture in Europa, avrà per ogni modello una versione Plug- In Hybrid o completamente elettrica entro la metà del 2026, per poi passare al 100% elettrico dal 2030. Il sistema ibrido della Puma Rally1 sfrutta i principi di funzionamento analoghi a quelli del motore EcoBoost Hybrid montato sul modello Puma da strada. Il motore sfrutta l'energia dissipata in frenata e in marcia, immagazzinandola in una batteria capace di alimentare un motore elettrico per un utilizzo più efficiente sulle auto stradali o per la Puma Rally1 e una potenza da 100 kW per 3 secondi nelle competizioni.

