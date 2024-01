Ford Puma con unità 30.804 unità vendute

La Ford Puma è un crossover compatto dalla linea grintosa, con il frontale caratterizzato dall’ampia mascherina a nido d’ape, i parafanghi pronunciati, le profonde nervature sulle fiancate e i montanti posteriori inclinati. A bordo della Puma si apprezzano sia la posizione di guida alta che la plancia: nella versione più completa, la ST-Line X, ha un cruscotto digitale di 12,3 pollici. I sedili, rivestiti in pelle e tessuto, poi, trattengono correttamente il corpo, senza risultare troppo affaticanti. Il profilo del tetto, inoltre, si abbassa leggermente verso la coda, senza però non compromette l’abitabilità per i passeggeri posteriori. Ampio e di forme regolari, il vano di carico, a cui si aggiunge sotto il pavimento un utile pozzetto. Alle attuali motorizzazioni 3 cilindri 1.000 cc turbo benzina da 125 cv e la versione ibrida da 155 cv si affiancherà all’inedita variante 100% elettrica da 136 cv in vendita nel corso di quest’anno.

