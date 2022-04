Ford punta sull’Europa con tre nuove e-car e 4 veicoli commerciali

Nell’hub dedicato all’elettrificazione in Europa che è quello in Colonia in Germania, si prevede che verranno prodotti 1,2 milioni di veicoli nei prossimi 6 anni con un investimento totale di 2 miliardi di dollari.

In aggiunta, Ford ha firmato un protocollo d’intesa per realizzare in Turchia una location per la produzione di batterie per veicoli commerciali.

La casa americana intende, infatti, aumentare la capacità produttiva di veicoli elettrici e veicoli commerciali grazie all'acquisizione di siti produttivi in Romania. L'annuncio della strategia europea si inserisce, poi, nella scelta annunciata di recente dalla stessa Ford di volere creare una nuova Business Unit Globale, siglata Ford Model e, focalizzata sul design, sulla produzione e sulla distribuzione di veicoli 100% elettrici. Model e insieme con Ford Pro che è l’altra Business Unit focalizzata, invece, sui commerciali è alla base di tutta la strategia futura del brand americano.

La Ford Puma, suv compatto che prossimamente avrà anche una versione elettrica attesa per il 2024. Sarà prodotta a Craiova, in Romania

La Casa di Dearborn ha, infatti, deciso di separare le attività legate alle tecnologie tradizionali dedicate al motore a combustione interna da quelle incentrate sullo sviluppo della mobilità elettrica e di costituire due entità distinte e in un certo senso anche interdipendenti dal punto di vista strategico: di qui i nomi di Ford Blue per il business storico e di Ford Model e per le elettriche. Le due nuove società, insieme alle attività nei veicoli commerciali della divisione Ford Pro, dovranno quindi consentire al gruppo dell'Ovale Blu di imprimere una vera e propria accelerazione al piano strategico.

In questo contesto si inserisce la decisione di Ford e del Gruppo Volkswagen di ampliare la partnership che lega i due gruppi in chiave mobilità elettrica. Ford, infatti, produrrà un ulteriore modello elettrico su base Meb, cioè la piattaforma modulare per vetture a ioni di litio del gruppo Vw che dà origine a modelli come Vw Id.3, Id,4, Audi Q4 e Skoda Enyaq destinato al mercato europeo. In questo modo raddoppieranno anche i volumi per i veicoli Ford tanto che si arriverà a 1,2 milioni di unità in un arco di sei anni.