Ford Ranger Raptor, in Europa da fine estate

Ford ha presentato la nuova generazione di Ranger Raptor, la versione più performante del pick-up best seller dell'Ovale Blu. Dotato di motore V6 EcoBoost biturbo di 3,0 litri da 288 CV e 491 Nm di coppia, la seconda generazione di Ranger Raptor alza l'asticella delle prestazioni rivelandosi un pick-up per veri appassionati e offre un nuovo livello di performance sia su strada, sia in fuoristrada. Sviluppato da Ford Performance, dispone di una tecnologia più intelligente che controlla la struttura più rigida di nuova generazione per creare il Ranger più avanzato di sempre. Il nuovo propulsore offre un’accelerazione disinvolta su ghiaia, sporco, fango e sabbia. Abbinato a queste prestazioni un sistema di scarico attivo, controllato elettronicamente, amplifica il sound del motore grazie a quattro modalità selezionabili, che permettono di adattarlo in base alle situazioni. I conducenti possono scegliere il “suono” del motore premendo un pulsante sul volante o selezionando una modalità di guida che utilizza una delle impostazioni Quiet, Normal, Sport e Baja, il profilo più estremo sia in termini di volume sia di souno, pensato per l’uso esclusivamente in fuoristrada. L’attuale motore 2,0 litri EcoBlue biturbo Diesel continuerà ad essere disponibile per il Ranger Raptor di nuova generazione a partire dal 2023, con ulteriori dettagli disponibili in prossimità del lancio. Raptor è il primo modello della gamma di nuova generazione Ranger a essere lanciato in Europa, con consegne ai clienti previste a partire dall’ultimo trimestre 2022.