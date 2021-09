Ford rilancia sulle batterie, investimenti da 11,4 miliardi negli Usa

3' di lettura

Ford e la sudcoreana Sk Innovation hanno annunciato un investimento da 11,4 miliardi di dollari (di cui 7 a carico dell’Ovale Blu) nei veicoli elettrici. La casa automobilistica americana costruirà impianti negli Stati Uniti per le auto e le batterie, con la creazione di 11.000 posti di lavoro. Nel dettaglio, l’ovale con SK Innovation spenderà 5,6 miliardi di dollari a Stanton, in Tennessee, dove costruirà una fabbrica per produrre pickup elettrici F-Series. Inoltre una joint venture chiamata BlueOvalSK...