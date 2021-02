Ford, solo modelli elettrici dal 2030. Investimento da 1 miliardo di dollari a Colonia Ford dice addio ai motori termici. Dal 2026 tutte i modelli avranno una versione plug-in hybrid o elettrica di Simonluca Pini

Ford produrrà solo auto elettriche dal 2030 per il mercato europeo. La notizia è quella in grado di rivoluzionare la storia di un costruttore automobilistico, in particolar modo quando si parla di un marchio generalista. Inoltre il marchio dell'Ovale Blu ha annunciato che entro la metà del 2026, tutti i modelli commercializzati nel vecchio continente avranno almeno una versione plug-in hybrid o elettrica. Questo radicale cambio di strategia comporterà profonde novità a partire dai siti costruttivi; grazie all'investimento da 1 miliardo di dollari nascerà a Colonia un nuovo stabilimento dove saranno prodotti solo veicoli elettrici. L'annuncio arriva dopo la pubblicazione dei dati di bilancio che hanno visto il ritorno alla profittabilità in Europa nel quarto trimestre 2020. A questo si aggiunge l'annuncio dell'investimento da parte di Ford in materia di elettrificazione, pari a 22 miliardi di dollari entro il 2025. Elemento cardine di questa trasformazione sarà la condivisione con il gruppo Volkswagen della piattaforma Meb, realizzata esclusivamente per modelli elettrici e punto di partenza della nuova Ford Fiesta elettrica.

Veicoli commerciali Ford elettrici entro il 2024

Le novità riguardano anche la gamma dei veicoli commerciali Ford. Entro il 2024 tutti i modelli avranno una versione plug-in hybrid o 100% elettrica per ogni derivativo. Il marchio di Detroit si aspetta che entro il 2030 due terzi delle sue vendite di veicoli commerciali in Europa saranno Phev o elettrici. Nel 2020 Ford è stata per il sesto anno consecutivo il brand che ha venduto di più nel mercato dei veicoli commerciali. La crescita in questo settore è stata supportata dall'offerta di nuovi prodotti e servizi, dalla collaborazione con una rete estesa di allestitori, dall'alleanza strategia con Volkswagen e dalla joint venture con Otosan capace di realizzare un efficiente sviluppo di prodotti e approvvigionamento. L'ulteriore crescita del settore sarà un ecosistema costruito attorno a servizi connessi come FordPass Pro per flotte fino a cinque veicoli e il lancio di Ford Fleet Management, creato da Ford e Ald Automotive lo scorso anno. Inoltre Ford e Google hanno recentemente annunciato la nascita di un nuovo gruppo collaborativo, Team Upshift, per promuovere nuove attività e creare inedite esperienze in materia di possesso e utilizzo dei veicoli commerciali e delle autovetture.

Ford, 1 miliardo di investimento a Colonia

Ford spenderà 1 miliardo di dollari per modernizzare il suo impianto produttivo a Colonia, in Germania, rendendolo il primo sito di produzione di veicoli elettrici Ford in Europa. Proprio nella nuova struttura nascerà nel 2023 la prima Ford elettrica prodotta in Europa, con la possibilità di un secondo veicolo elettrico costruito nello stesso impianto.